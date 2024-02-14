Болгарский покерист Стоян Маданжиев, который в 2020 году выиграл Главное событие Мировой серии в онлайн-формате, торжествовал в престижном турнире "миллионеров". До рекордного заноса в истории сетевой игры, который принадлежит именно Маданжиеву – 3 904 686 долларов призовых, оказалось очень далеко. Но победа именно в этом ивенте дорогого стоит.

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Онлайн-турнир с байн-ином 10 300 долларов традиционно собрал топовых хайроллеров. За финальным столом, скажем, сыграли такие известные гриндеры, как Артур Мартиросян, Алекс Поняков и Кристофер Фогельсанг. Чемпион мира Стоян Маданжиев более зубастых оппонентов не испугался и достиг успеха благодаря, прежде всего, очень тайтовой тактике.



Стоян Маданжиев / Фото maisev.com

Чего только стоит раздача, в которой болгарин выбросил на терне в пас сильнейшую руку в Техасском Холдеме. Карманным тузам Маданжиева на доске 10-2-6-К ничего не угрожало, ведь у его соперника игрока с ником "URJH19" было только А-4о. Изысканный блеф серьезных дивидендов австрийцу не принес, он финишировал на четвертой позиции и получил 156 769 долларов призовых. Вознаграждение для чемпиона – 325 217 долларов. В хедз-апе Стоян Маданжиев укротил именитого Кристофера Фогельсанга (254 997 долларов), который занимает второе место среди самых успешных немецких покеристов в истории.