Болгарський покерист Стоян Маданжиєв, який у 2020 році виграв Головну подію Світової серії в онлайн-форматі, тріумфував в престижному турнірі "мільйонерів". До рекордного заносу в історії мережевої гри, який належить саме Маданжиєву – 3 904 686 доларів призових, виявилось дуже далеко. Але перемога саме в цьому івенті дорого варта.

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Онлайн-турнір з байн-іном 10 300 доларів традиційно зібрав топових хайролерів. За фінальним столом, скажімо, зіграли такі відомі гріндери, як Артур Мартиросян, Алекс Поняков та Крістофер Фогельсанг. Чемпіон світу Стоян Маданжиєв більш зубатих опонентів не злякався і досяг успіху завдяки, насамперед, дуже тайтовій тактиці.



Стоян Маданжиєв / Фото maisev.com

Чого лише варта роздача, в якій болгарин викинув на тьорні у пас найсильнішу руку в Техаському Холдемі. Кишеньковим тузам Маданжиєва на дошці 10-2-6-К нічого не загрожувало, адже у його суперника гравця із ніком "URJH19" було лише А-4о. Вишуканий блеф серйозних дивідендів австрійцю не приніс, він фінішував на четвертій позиції і отримав 156 769 доларів призових. Винагорода для чемпіона – 325 217 доларів. У хедз-апі Стоян Маданжиєв приборкав іменитого Крістофера Фогельсанга (254 997 доларів), який посідає друге місце серед найбільш успішних німецьких покеристів в історії.