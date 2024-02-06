Така висока ціна вхідного квитка зазвичай призводить до дуже сильного складу учасників Titans Event. Цього разу участь взяли 73 профі, лише 9 з яких потрапили до призової зони.

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Цікаво, що до топ-5 змагань пробилися одразу троє представників Швеції: Gedis92, Lena900 і mamamamama70. Власне останні двоє і розіграли титул у хедз-апі. Фіналісти уклали угоду, поділивши призові майже порівну – обоє заробили понад 80 тисяч доларів. А от титул несподівано дістався куди менш зірковому mamamamama70.

Що відомо про Lena900 Швед Ніклас Lena900 Астедт – один з найуспішніших турнірних гравців у історії покеру. В онлайн-змаганнях він виграв понад 46 мільйонів доларів призових. Станом на початок 2024 року Ніклас посідає третю сходинку рейтингу найкращих онлайн-покеристів за версією авторитетного порталу Pokerstake.

Українець тріумфував у престижному турнірі

Має чим похвалитися в онлайні і український гравець з ніком TASHERR. Цього разу він став чемпіоном турніру Wednesday Wonderbox (Mystery Bounty). Українець випередив майже 3 тисячі суперників і заробив 28 тисяч доларів.