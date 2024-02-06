Такая высокая цена входного билета обычно приводит к очень сильному составу участников Titans Event. На этот раз участие приняли 73 профи, только 9 из которых попали в призовую зону.

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Интересно, что в топ-5 соревнований пробились сразу трое представителей Швеции: Gedis92, Lena900 и mamamamama70. Собственно последние двое и разыграли титул в хедз-апе. Финалисты заключили сделку, поделив призовые почти поровну – оба заработали более 80 тысяч долларов. А вот титул неожиданно достался куда менее звездному mamamamama70.

Что известно о Lena900 Швед Никлас Lena900 Астедт – один из самых успешных турнирных игроков в истории покера. В онлайн-соревнованиях он выиграл более 46 миллионов долларов призовых. По состоянию на начало 2024 года Никлас занимает третью строчку рейтинга лучших онлайн-покеристов по версии авторитетного портала Pokerstake.

Украинец победил в престижном турнире

Есть чем похвастаться в онлайне и украинскому игроку с ником TASHERR. На этот раз он стал чемпионом турнира Wednesday Wonderbox (Mystery Bounty). Украинец опередил почти 3 тысячи соперников и заработал 28 тысяч долларов.