Справжній фурор в українській покерній спільноті спровокувала поява Козленка на російському подкасті "Жизнь как покер". Там обговорювали конфлікт між бекінговими фондами та одним великим румом, що працює на території терористичної країни.

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Втім, обурення серед українських покеристів викликала, звісно, не тема подкасту, а сам факт участі Андрія у ньому. Шум підійнявся такий, що відреагувати довелося навіть представникам української федерації покеру.

Сподіваємось, що участь Андрія у цьому шоу мала помилковий характер. Але остаточні висновки Федерація зробить та оприлюднить по завершенню перевірки,

– йдеться в офіційній заяві USPF.

Федерація вирішила призупинити членство Козленка у збірній Україні. Водночас там зауважили, що не сумніваються в патріотизмі Андрія та нагадали про його чималі донати для ЗСУ. Щоправда, дискусій в спільноті це не вгамувало. Зокрема, інший зірковий покерист Денис Чуфарін слушно заявив, що сама по собі допомога Силам оборони не може бути індульгенцією.

Ну не вийде, бути публічною особою в Росії та в Україні одночасно. Не можна давати інтерв’ю українцям українською у Львові, а потім йти та виступати на російському медіа на тему боротьби одного російського бізнесу з іншим. До чого цей приклад приводить!? Андрій показує, що це нормально бути частиною російського ком’юніті і при цьому залишатися частиною українського, проте, наразі, одне суперечить іншому. Це просто факт,

– написав Чуфарін.

Попри те, чимало українських покеристів захищають BabyShark і ця скандальна ситуація поки далека від розв’язання.

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