Не так давно Матіас Ейбінгер успішно катав Sit&Go на покерній онлайн-платформі Pokerstars і 5 разів набивав статус SuperNova Elite, що вдавалось одиницям гравців в історії. Для цього довелось добряче проекспериментувати із власним організмом.

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Я почав практикувати поліфазний сон. На відміну від монофазного сну (8 годин на добу) – ця модель застосовується на короткі періоди відпочинку впродовж 24 годин. Я спробував одну із найбільш екстремальних версій: 3 години і 40 хвилин роботи і 20 хвилин на сон. Загалом за добу я спав лише 120 хвилин. На почату експерименту двоє друзів насильно будили мене і садили за комп’ютер. Я просто вирубався за столом, але на четвертий день мій організм адаптувався.



Матіас Ейбінгер / Фото Triton Poker

У 2016 році, утім, відомий покер-рум суттєво "скрутив" потік бонусів для постійних граців і австрієць був змушений спробувати себе у новій дисципліні – багато-столових турнірах. Добру службу у зміні професії в той час зіграла поява перших солверів – програм, які надають оптимальні рішення для гравця в конкретній ситуації. Ейбінгер до навчання підійшов із неабиякою відповідальністю.

Я подумав, що це мій шанс, і вирішив стати одним із перших гравців, хто працює із солверами. В такий спосіб я міг би випередити тих, у кого за плечима було по 10+ років гри. На цілий рік я замкнувся вдома і просто сидів у солвері, доки не зрозумів, що готовий грати хайролерські турніри. У мене завжди були бекери (ще з часів грінда на Sit&Go) і тепер вони знали, що я готовий на все задля досягнення мети.

Свій перший мільйон в тунірному покері Матіас Ейбінгер виграв в 2018 році в 100K High Roller Aria, поступившись у хедз-апі Джейсону Куну. Утім, в тому івенті частка австрійця становила лише 5%, себто 50 000 доларів профіту. Подальші успіхи дозволили покеристу більше вірити у власні фінансові можливості.

Матіас Ейбінгер / Фото Triton Poker

Коли я тільки почав грати офлайн, дуже нервував і всіляко намагався це приховати. Наприклад, носив толстовки, які прикривали шию, щоб мій пульс не було видно. Від сонцезахисних окулярів не відмовився до тепер, вони дають мені почуття безпеки. Попри все, незалежно від того, які гроші розігруються, я завжди намагаюся робити найкращий хід. Це одна з найсильніших моїх сторін.

Зрештою, слова Матіаса Ейбінгера не розходяться із ділом. За неповні 8 років в живій MTT-грі австрієць виграв 19.6 мільйона доларів призових і став найуспішнішим турнірним гравцем в історії своєї країни. До того ж нещодавно Ейбінгера оформив свій солідний бест-кеш. В жовтні минулого року австрієць тріумфував в Головній події Triton Monte Carlo, що принесло йому майже 3.5 мільйона доларів призових.