Хто успішний, а хто — ні?

Я спостерігаю за гравцями вже 12 років. Вже давно зрозумів, що справа не в IQ, не у таланті чи не в наявності великого банкролу. Я бачив, як нічого не виходило у найрозумніших людей. Бачив, як програвали все регуляри з величезними банкролами. З нуля починати, до речі, можливо навіть корисніше, оскільки з’являється більше мотивації.

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Старання найголовніше?

Насправді ні. Я зустрічав працелюбних людей, з гарним майндсетом, з міцним банкролом. Проте, вони теж провалювалися як покер-про (не тому, що потрапляли у жахливий даунстрік). Багато різних якостей впливають на те, чи будеш ти успішний у покері.



Бенджамін Ролле за ігровим столом / RIHL

Головне – вміння боротися зі стресом

Якщо не вмієш переживати невдачі, немає жодних шансів зробити покер своєю кар'єрою. Зі стресом у грі пов'язано буквально все: сесії та даунстріки, спосіб життя та нестабільний заробіток, навчання та помилки, вильоти у глибоких стадіях МТТ, сумніви щодо того, чи ти правильно зіграв. Ще й вічно спостерігаєш, як менш вправні гравці щось тягнуть!

Майте витримку

Ще раз підсумуємо: у вас може бути чудовий банкролл-менеджмент, мотивація, терпіння, навички, але якщо ламаєтесь під тиском покерних невдач, жодних шансів досягти успіху немає. Рішення одне – виходити із зони комфорту. Працювати над собою. В інтернеті повно інформації про те, як зміцнювати психіку, головне ваше бажання. Стрес можна приборкати, якщо, звичайно, ви дійсно цього хочете. Тримайтеся там, чемпіони!

Несподіваний бізнес-проєкт Хельмута

Легендарний покерист, власник світового рекорду за кількістю браслетів WSOP (17) Філ Хельмут почав випускати маски для обличчя. Покерист продає вироби по 17 доларів за штуку.