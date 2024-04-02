Сьомий епізод 12-го сезону High Stakes Poker перетворився на справжню битву хайролерів. Одразу двоє покеристів розпочинали сесію із семизначними розмірами стеку, а ще у трьох було набоїв на 500 000+ доларів.

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Брендон Адамс / Фото PokerNews

Брендон Адамс стартував у статусі чип-лідера – 1 365 000 баксів – і зумів додати кількасот тисяч до свого гігантського стеку. Посприяла цьому сутичка кишенькових пар, де по той бік барикад опинився Чарльз Ю із Q-Q. Адамс поцілив у сет сімок уже на флопі і зібрав максимальне велью із суперника. Брендону дістався банк розміром у 530 000 доларів.



Сантош Суварна / Фото PokerNews

Ще один вагомий пот розіграли Сантош Суварна із 5-6о і Стенлі Танг, який повірив у 10-7s. На тьорні 5-3-6-9 останній отримав монстр-дро – до очікування флеша додався другий гатшот – і суперники виставились, сформувавши банк у 524 000 доларів. Жоден із двох ріверів не завадив двом парам Суварни встояти.

Негреану прорвало: другий титул на старті сезону

Зірковий канадський покерист суттєво покращив своє фінансове становище після провального 2023 року. Негреану виграв другий титул за перші три місяці року і отримав шестизначні призові.