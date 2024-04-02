Седьмой эпизод 12-го сезона High Stakes Poker превратился в настоящую битву хайроллеров. Сразу двое покеристов начинали сессию с семизначными размерами стека, а еще у троих было патронов на 500 000+ долларов.

К теме Почти миллион баксов в одной раздаче: "ковбои" принесли покеристу космическую прибыль



Брэндон Адамс / Фото PokerNews

Брэндон Адамс стартовал в статусе чип-лидера – 1 365 000 баксов – и сумел добавить несколько сотен тысяч к своему гигантскому стеку. Поспособствовала этому схватка карманных пар, где по ту сторону баррикад оказался Чарльз Ю с Q-Q. Адамс попал в сет семерок уже на флопе и собрал максимальное велью с соперника. Брендону достался банк размером в 530 000 долларов.



Сантош Суварна / Фото PokerNews

Еще один весомый пот разыграли Сантош Суварна с 5-6о и Стэнли Танг, который поверил в 10-7s. На терне 5-3-6-9 последний получил монстр-дро – к ожиданию флеша добавился второй гатшот – и соперники выставились, сформировав банк в 524 000 долларов. Ни один из двух риверов не помешал двум парам Суварны устоять.

Негреану прорвало: второй титул на старте сезона

Звездный канадский покерист существенно улучшил свое финансовое положение после провального 2023 года. Негреану выиграл второй титул за первые три месяца года и получил шестизначные призовые.