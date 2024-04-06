Нагадаємо, Александра разом із сестрою ведуть неймовірно популярні канали про шахи на YouTube і Twitch, де мають мільйони підписників. Дівчата "розкрутилися" під час пандемії коронавірусу, коли ледь не уся шахова спільнота змушена була перекочувати в онлайн.

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Сестри Ботез давно вийшли за межі винятково шахів, створюючи контент на різні теми, втім, нещодавно на тверде друге місце серед захоплень Александри вийшов покер. Ботез-старша взяла участь у кількох телевізійних проєктах, де виграла сотні тисяч доларів, а вже у 2024 році стала амбасадоркою одного з найбільших покер-румів у світі GGPoker. Власне, у рамках цієї співпраці Александра і організовує змагання для шахістів.



Александра Ботез / Pokernews

Упродовж місяця учасники змагатимуться у форматі Spin&Gold. Кожному гравцю буде присвоєно рейтинг ELO, добре знайомий шахістам. У підсумку той, хто сягне найвищого рейтингу, забере 30 травня головний приз – 50 000 доларів. Свою участь уже підтвердили Рафаель Чесс, Діна Бєлєнька, Ян Густафссон, Ерік Хансен, Аман Хемблтон, Хосе Пепітоперу та Немо Чжоу. Втім, список учасників ще може розширитися.

У мене з’явилась можливість поділитись своєю любов’ю до покеру з колегами по шахах. Навички цієї гри добре підходять для покеру, тому я впевнена, що змагання будуть дуже цікавими та напруженими,

– розповіла Ботез.

"Знайшов" 200 тисяч доларів посеред Атлантики

Американець Арам Оганян став чемпіоном Головної події унікального етапу WPT, що відбувався на круїзному лайнері посеред Атлантичного океану. Перше місце принесло Араму понад 200 тисяч доларів призових.