Main Event з бай-іном 5 тисяч доларів зібрав 293 входи, що дозволило сформувати чималий призовий фонд у 1 347 800 доларів. 37 покеристів потрапили до призової зони, а левову частку призових розіграли дев’ять фіналістів.

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Перемога посеред Атлантики

Серед них, до слова, опинився чинний переможець WPT World Championship Ден Сепіол, який у грудні 2023-го зірвав куш у понад 5 мільйонів доларів. Цього разу він, щоправда, вилетів п’ятим, заробивши "скромні" 75 тисяч доларів.

Коли у грі залишилося лише троє покеристів – Арам Оганян, Карло Басурто і Остін Срур – вони вирішили поділити більшість призових, а титул і ще 31 тисячу доларів розіграти у сліпому ол-іні. Араму Оганяну знадобилося дві такі спроби, аби оформити тріумф.

Завжди приємно перемагати, але це відчувається не зовсім, як повноцінний тріумф через те, що ми вирішили зіграти останні роздачі насліпо. Було б добре грати до кінця, щоб це відчувалося справжнім чемпіонством. Але хлопці захотіли поділити призові. Це ніби суперники кажуть: "Слухай, я думаю ти добре граєш у покер і в мене немає переваги над тобою, тож давай просто поділимо гроші",

– сказав Арам після тріумфу.

Результати фінального столу ME WPT Voyage

Арам Оганян – 214 000 доларів Карло Басурто – 203 000 Остін Срур – 189 000 Фарід Джатін – 100 000 Ден Сепіол – 75 000 Ромула Дореа – 55 000 Кейсі Міллз – 42 000 Іман Дан – 34 000 Марсело Джордано – 28 000

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