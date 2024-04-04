Тим, кому набрид покер у його класичному вигляді, ласкаво просимо на борт круїзного лайнера Scarlet Lady Virgin Voyage. Корабель оснастили всім необхідним для інтелектуальних баталій і відправили у подорож водами Атлантичного океану.

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Найбільше уваги під час серії WPT Voyage, звісно, привернуть івенти 1 100 WPT Prime Championship з гарантією 500 000 доларів та 5 000 WPT Championship з гарантованим мільйоном призових.





Турнір у піжамах / Фото WPT

А от головною родзинкою фестивалю уже став турнір у піжамах, де учасники демонстрували не лише свою покерну майстерність, але й дизайнерський хист.