Настоящий фурор в украинском покерном сообществе спровоцировало появление Козленко на российском подкасте “Жизнь как покер”. Там обсуждали конфликт между бэкинговыми фондами и одним крупным румом, работающим на территории террористической страны.

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Впрочем, возмущение среди украинских покеристов вызвала, конечно, не тема подкаста, а сам факт участия Андрея в нем. Шум поднялся такой, что отреагировать пришлось даже представителям украинской федерации покера.

Надеемся, что участие Андрея в этом шоу имело ошибочный характер. Но окончательные выводы Федерация сделает и обнародует по завершению проверки,

– говорится в официальном заявлении USPF.

Федерация решила приостановить членство Козленко в сборной Украины. В то же время там отметили, что не сомневаются в патриотизме Андрея и напомнили о его немалых донатах для ВСУ. Правда, дискуссий в сообществе это не успокоило. В частности, другой звездный покерист Денис Чуфарин справедливо заявил, что сама по себе помощь Силам обороны не может быть индульгенцией.

Ну не получится, быть публичным лицом в России и в Украине одновременно. Нельзя давать интервью украинцам на украинском во Львове, а потом идти и выступать на российском медиа на тему борьбы одного российского бизнеса с другим. К чему этот пример приводит!? Андрей показывает, что это нормально быть частью российского комьюнити и при этом оставаться частью украинского, однако, пока, одно противоречит другому. Это просто факт,

– написал Чуфарин.

Несмотря на то, немало украинских покеристов защищают BabyShark и эта скандальная ситуация пока далека от разрешения.

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