Більшість вважає, що своїй заможності та успіху Ден Білзерян завдячує капіталу батька, який, через фінансові махінації, встиг і баланди скуштувати. Нащадок шахрая, однак, стверджує, що усього досяг сам.

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На своєму подкасті Даг Полк спробував випитати в колеги по покерному цеху, де той взяв мільйони на дорогу гру і розкішне життя. Білзерян переконує, що весь секрет у його непересічному покерному хисті. Мовляв, майбутній мільйонер спочатку вдало виступив в онлайні, де заробив за місяць 400 000 доларів.



Даг Полк і Ден Білзерян / фото Youtube

Згодом Ден відправився підкорювати Лас-Вегас, де, побивши середні ліміти, вхопив ласий шмат пирога у приватних іграх мільярдерів. До казино Беладжіо, уточнив Білзерян, частенько запливали фіші-любителі, які не знають куди подіти гроші. Саме ці опоненти остаточно поставили нашого героя на ноги.



Ден Білзерян / фото PokerNews

У слухачів подкаста і самого інтерв’юера оповідь Дена Білзеряна викликала чимало запитань, настільки розмитою і неоднозначною видалась історія. Але факт залишається фактом, грубі гроші у американця є, інакше Білзерян так відчайдушно не шукав би зустрічі із Алеком Горесом. Мова про найдорожчий в історії хедз-ап матч, де кожен повинен ризикнути сотнею мільйонів доларів.