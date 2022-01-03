Большинство считает, что своей состоятельностью и успехом Дэн Билзерян обязан капиталу отца, который, из-за финансовых махинаций успел и баланды отведать. Потомок мошенника, однако, утверждает, что всего достиг сам.

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На своем подкасте Даг Полк попытался выпытать у коллеги по покерному цеху, где тот взял миллионы на дорогую игру и роскошную жизнь. Билзерян убеждает, что весь секрет в его незаурядном покерном таланте. Мол, будущий миллионер изначально удачно выступил в онлайне, где заработал за месяц 400 000 долларов.



Даг Полк и Дэн Билзерян / фото Youtube

Впоследствии Дэн отправился покорять Лас-Вегас, где, побив средние лимиты, ухватил лакомый кусок пирога в частных играх миллиардеров. В казино Белладжио, уточнил Билзерян, частенько заплывали фиши-любители, не знающие куда девать деньги. Именно эти оппоненты окончательно поставили нашего героя на ноги.



Дэн Билзерян / фото PokerNews

У слушателей подкаста и самого интервьюера рассказ Дэна Билзеряна вызвал немало вопросов, настолько размытой и неоднозначной показалась история. Но факт остается фактом: деньги у американца есть, иначе Билзерян так отчаянно не искал бы встречи с Алеком Горесом. Речь о самом дорогом в истории хедз-ап матче, где каждый должен рискнуть сотней миллионов долларов.