Стівен Іглесіас – відомий покерний стример, який грає під ніком "BlindGuy789". Такий псевдонім він обрав собі неспроста. Через рідкісне генетичне захворювання – спадкову оптичну нейропатію Лебера він практично повністю втратив зір.

На допомогу Стівену прийшов хлопець на ім'я Даніель. Познайомившись у 2014 році, вони стали товаришами і тепер удвох ведуть стрими та беруть участь у живих покерних турнірах. На твічі хлопці стали популярними – їхній канал має понад 7 500 фоловерів.

День народження Стівена хлопці також провели за покерними столами. При цьому "BlindGuy789" сам зробив собі прекрасний подарунок, вигравши в одному з турнірів 12 855 доларів. Цього вечора Іглесіас отримав величезну кількість привітань.

Норвезький покерист не перестає дивувати у 2023-му. Нинішній рік став проривним у його кар'єрі. В одному покер-румі з депозиту у 500 доларів він розкрутився до 35 000, в іншому – збільшив свій профіт з 2 600 доларів до 110 000. Також в офлайні Стівен Іглесіас цьогоріч оформив свій бест-кеш, вигравши у турнірі WPT EveryOne for One Drop 35 500 доларів.