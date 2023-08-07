Про цю історію дізналися завдяки твіттеру. Там "Kid Poker" написав, що під час вечірньої прогулянки до нього підійшов сусідський хлопчик і запитав, чи не прийде Даніель пограти у покер до нього та його друзів, які святкували випускний перед вступом до коледжу.

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Даніель Негреану влаштував опитування серед своїх підписників у твіттері. Більшість відповіла, що треба йти. 49-річний покерист дійсно пішов на вечірку, принагідно прихопивши з собою телефон і сумку з подарунками. Юнаки були вражені, коли побачили на порозі зіркового гостя.

Даніель Негреану втілив мрію цих школярів. Він спілкувався з ними, обговорював різні ситуації та прагнув своїм прикладом показати любов до покеру. На відео потрапила одна з роздач, де Негреану пішов в олл-ін з рукою АК.

Багато покеристів підтримали свого колегу в коментарях у соцмережах. Після гри Негреану віддав усі виграні гроші, але найголовніше, що Даніель подарував їм незабутній вечір та частинку своїх покерних знань.