Легендарний Філ Айві завоював черговий трофей у своїй кар'єрі. Кількість його титулів у покері не злічити, але перемога на серії Triton Poker – це завжди досягнення. У хайролерських турнірах збираються найсильніші гравці сучасності. 47-річний американець не загубився у такій компанії та підтвердив свій високий рівень.

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За мірками серії Triton Poker турнір $60,000 NLH Turbo зібрав не так багато входів – 61. Проте цього вистачило, щоб забронювати суму понад 1 000 000 доларів для переможця. У подіях формату турбо найголовніше – це вигравати олл-іни. У цьому компоненті не було рівних саме Філові Айві.

За фінальний стіл легендарний американець сідав із найбільшим стеком. Айві виграв абсолютно всі олл-іни, тому шансів у суперників просто не було. Навіть в останній роздачі з рукою Q7 він переграв АК Керрі Каца, отримавши тріпс дам на флопі.

Це був третій фінальний стіл для Філа Айві на серії Triton Poker у Лондоні. Перемога у турнірі $60,000 NLH Turbo принесла йому 1 007 000 доларів, а за тиждень легендарний американець виграв понад 1 800 000 доларів.