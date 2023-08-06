На серії Triton Poker у Лондоні зіграли фінальний стіл найдорожчого турніру фестивалю Luxon Invitational. Головною зіркою вечора став американець Бріна Кенні. Практично протягом усієї гри він не випускав лідерство зі своїх рук.

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Серед учасників фінального столу вистачало іменитих гравців. Понад 2 000 000 доларів виграли Кріс Манімейкер, Олексій Поняков та Пуннат Пунсрі. У хедз-апі Бріну Кенні протистояв Талал Шакерчі. Після перемоги американець зазначив, що йому неймовірно складалося у вирішальній дуелі.

Учасники фінального столу Luxon Invitational / Фото triton-series.com

Шакерчі забрав 4 650 000 доларів, а от Кенні додав до свого банкролу 6 860 000 доларів призових. Це дозволило йому обійти у списку All Time Money List Джастіна Бономо. Тепер Брін Кенні знову найбагатший покерист у світі.

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