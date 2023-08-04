Чемпіон Main Event WSOP-2023 Даніель Вейнман не взяв навіть тижневої відпустки після своєї найбільшої перемоги у кар'єрі. За фахом американець – інженер-програміст. В інтерв'ю CNBC він розповів, що не збирається кардинально змінювати своє життя та не вважає себе професійним покеристом.

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Більш того, майже одразу перемоги він знову з'явився на роботі. Програмування для Вейнмана – це хобі, яким він захоплюється так само, як покером. Тому друзі та знайомі Даніеля навіть не здивувалися, коли він за кілька днів повернувся на своє робоче місце.

Насправді ж Вейнман дуже професійно підійшов до свого виграшу, оскільки найскладніше у покері – це дисперсія. Існує безліч прикладів, коли великі гроші приносила більше шкоди, ніж користі. Переможці лотерей ставали банкрутами, такі ж випадки трапляються і серед зіркових спортсменів, які після завершення кар'єри залишалися ні з чим.