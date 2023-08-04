Чемпион Main Event WSOP-2023 Даниэль Вейнман не взял даже недели отпуска после своей самой большой победы в карьере. По специальности американец – инженер-программист. В интервью CNBC он рассказал, что не собирается кардинально менять свою жизнь и не считает себя профессиональным покеристом.

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Более того, почти сразу победы он пришёл на работу. Программирование для Вейнмана – это хобби, которым он увлекается так же, как и покером. Поэтому друзья Даниэля вообще не удивились, когда чемпион мира опять появился на своём рабочем месте.

На самом же деле Вейнман очень профессионально подошёл к своему выигрышу, поскольку самое сложное в покере – это дисперсия. Существует множество примеров, когда большие деньги приносили больше вреда, чем пользы. Многие победители лотерей в итоге становятся банкротами, а звёздные спортсмены после завершения карьеры оставались ни с чем.