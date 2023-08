Стивен Иглесиас – известный покерный стример, выступающий под ником "BlindGuy789". Такой псевдоним он выбрал себе не просто так. Из-за редкого генетического заболевания – наследственной оптической нейропатии Лебера он практически полностью потерял зрение.

На помощь Стивену пришел парень по имени Даниэль. Познакомившись в 2014 году, они стали друзьями и теперь вдвоём ведут стримы и даже участвуют в живых покерных турнирах. На твиче ребята стали популярными – их канал имеет более 7 500 фолловеров.

В день рождения Стивена ребята тоже подключили стрим. При этом "BlindGuy789" сделал сам себе прекрасный подарок, выиграв в турнире 12 855 долларов. В этот вечер Иглесиас получил огромное количество поздравлений.

Норвежский покерист не перестает удивлять в 2023-м. Этот год стал прорывным в его карьере. В одном покер-руме с депозита 500 долларов он раскрутился до 35 000, в другом – увеличил свой профит с 2 600 долларов до 110 000. Также в офлайне Стивен Иглесиас оформил в этом году свой бест-кэш, выиграв в турнире WPT EveryOne for One Drop 35 500 долларов.