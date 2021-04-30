Комісія з ігор штату Міссісіпі скасувала указ про обов’язкове носіння масок в казино. Заклади все ще можуть застосовувати власні анти-ковідні правила.

Раніше масковий режим відмінили в Техасі та Флориді, штатах, де немає ігрової сфери. Тож влада Міссісіпі стала першою, яка починає впускати людей без масок у казино.

Читайте також: Вожак покерного клану приніс в сім’ю черговий куш

Натомість в силі залишаються інші правила: дотримання соціальної дистанції і наявність стендів з описом симптомів захворювання коронавірусом. Зазначимо, що кожен заклад має право встановлювати власні правила та обмеження для відвідувачів.

Інші штати також стабільно послаблюють карантинні обмеження, але наразі від маскового режиму не відмовляються. Зокрема, в Неваді заклади готуються до того, аби вже за місяць почати працювати на повну потужність, а не на половину як зараз.