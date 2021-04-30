Игорная комиссия штата Миссисипи отменила указ об обязательном ношении масок в казино. Но заведения все еще могут применять собственные антиковидные правила.

Ранее масочный режим отменили в Техасе и Флориде, штатах, где нет игровой индустрии. Поэтому власть Миссисипи стала первой, которая начинает впускать людей без масок в казино.

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Зато в силе остаются другие правила: соблюдение социальной дистанции и наличие стендов с описанием симптомов заболевания коронавирусом. Отметим, что каждое заведение имеет право устанавливать собственные правила и ограничения для посетителей.

Другие штаты также стабильно ослабляют карантинные ограничения, но пока от масочного режима не отказываются. В частности, заведения Невады готовятся к тому, чтобы уже через месяц начать работать на полную мощность, а не вполсилы, как сейчас.