Звездный канадский покерист Сэм Гринвуд стал раннер-апом турнира хайроллеров. Он заработал 69 тысяч долларов.

Сэм в очередной раз подтвердил статус одного из лучших игроков современности. Он стал вице-чемпионом турнира с бай-ином 5,2 тысячи баксов.

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60 входов позволили перебить гарантию, поэтому призовой фонд составил не заявленные ранее 250 тысяч, а 300 тысяч долларов.

Кусочки этого пирога перепали сразу нескольким известным покеристам. Британец Стив Чидвик занял десятое место (10 тысяч "зеленых"), американец Элио Фокс стал седьмым (13 тысяч), финн Самуэль Вусден оказался на пятой строчке (19,6 тысяч).

Финальный хедз-ап имел довольно звездный состав: соперником Гринвуда стал испанец Висент Боска Рамон. Ребята договорились о сделке, поделив призовые. Сэм в итоге стал раннер-апом, заработав для своей покерной семьи 69 тысяч долларов. Испанец получил статус чемпиона и почти 77 тысяч баксов.