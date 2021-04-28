Очередная страница сериала о "слишком хорошей игре" Майкла Постла в турнире, который транслировали вживую. Вероника Брил хочет отсудить у американца почти 80 тысяч долларов.

Коротко напомним: Постл вызывающе давал понять, что он знает, какая карта сейчас упадет на стол. Все покерное сообщество уверено, что американец играл нечестно, но полиция не смогла этого доказать.

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Суд оправдал Майкла, а его предполагаемого соучастника даже не уволили из казино. Это вызвало возмущение. Немало известных покеристов прямо обвиняли американца. Тот обиделся ... и перешел в контрнаступление.

Он подал коллективный иск на сумму 330 миллионов долларов. Правда, довольно быстро поссорился с адвокатами и в конце так и не смог найти себе представителя в суде, поэтому отозвал иск.

Вот теперь новую страницу в этой истории открыла Вероника Брил — одна из жертв Постла. Она требует у Майкла компенсировать почти 80 тысяч долларов, которые Брил потратила на адвокатов. Кроме Вероники, такие же претензии у Тода Вителса. Он потратил 43 тысячи долларов, поэтому в целом Майкл Постл может влететь на 120 тысяч баксов.