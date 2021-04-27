Один из самых колоритных покерных персонажей современности Дэн Билзерян взял паузу, чтобы дописать мемуары.

В последнее время американский миллионер значительно уменьшил активность в социальных сетях и перестал радовать поклонников эпатажными и часто провокационными сообщениями.

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Фаны уже даже успели испугаться – все ли в порядке с их кумиром. Но Дэн успокоил: он просто завершает работу над книгой.

Билзерян уже довольно длительное время кормит поклонников обещаниями издать автобиографию. За свою жизнь американец успел стать марихуанным бароном, сняться в кино и организовать сотни вечеринок с огромным количеством роскошных девушек.

В перерыве между этим Дэн еще и успевает заняться покером. Более того, Билзерян убеждает, что именно покер для него является стабильным источником прибылей.

В любом случае мемуары короля инстаграма имеют все шансы стать бестселлером, ведь армия поклонников у американца немаленькая. Тем более, Дэн обещал организовать огромную вечеринку в честь выхода автобиографии. Ждать, похоже, осталось недолго.