Женщины, марихуана, оружие и кино — Билзерян дописывает автобиографию
Один из самых колоритных покерных персонажей современности Дэн Билзерян взял паузу, чтобы дописать мемуары.
Источник:pokeroff
В последнее время американский миллионер значительно уменьшил активность в социальных сетях и перестал радовать поклонников эпатажными и часто провокационными сообщениями.
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Фаны уже даже успели испугаться – все ли в порядке с их кумиром. Но Дэн успокоил: он просто завершает работу над книгой.
Билзерян уже довольно длительное время кормит поклонников обещаниями издать автобиографию. За свою жизнь американец успел стать марихуанным бароном, сняться в кино и организовать сотни вечеринок с огромным количеством роскошных девушек.
В перерыве между этим Дэн еще и успевает заняться покером. Более того, Билзерян убеждает, что именно покер для него является стабильным источником прибылей.
В любом случае мемуары короля инстаграма имеют все шансы стать бестселлером, ведь армия поклонников у американца немаленькая. Тем более, Дэн обещал организовать огромную вечеринку в честь выхода автобиографии. Ждать, похоже, осталось недолго.
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