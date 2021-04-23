Звездный покерист из США Фил Хельмут похвастался успешным вложением честно заработанных средств. Он инвестировал в компанию Genius Sports.

Фил Хельмут является одним из самых популярных покеристов современности и признанной акулой игры. В его грандиозной коллекции трофеев 15 чемпионских браслетов WSOP!

Читайте также: Из кафе в покер-про: британец бросил работу ради осуществления мечты

Только в живых турнирах американец выиграл более 24 миллионов долларов призовых. Фил продемонстрировал, что умеет принимать правильные решения не только за покерным столом.

Хельмут рассказал, что приобрел акции компании Genius Sports. Она занимается сбором, структурированием и анализом спортивных данных. Клиентами GS являются букмекерские компании, спортивные клубы и частные персоны, которые собираются разбогатеть на ставках.

Акции Genius Sports появились на бирже Нью-Йорка и уже растут в цене. Так что, похоже, это очередной удачный кейс Фила Хельмута.