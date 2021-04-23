Зірковий покерист зі США Філ Хельмут похвалився успішним вкладанням чесно зароблених кошт. Він інвестував у компанію Genius Sports.

Філ Хельмут є одним з найпопулярніших покеристів сучасності, визнана акула гри! У його грандіозній колекції трофеїв 15 чемпіонських браслетів WSOP.

Читайте також: Із кафе у покер-про: британець кинув роботу заради здійснення мрії

Лише в живих турнірах американець виграв більше 24 мільйонів доларів призових. Філ продемонстрував, що вміє приймати правильні рішення не тільки за покерним столом.

Хельмут розповів, що придбав акції компанії Genius Sports. Вона займається збором, структуруванням і аналізом спортивних даних. Клієнтами GS є букмекерські компанії, спортивні клуби та приватні персони, які збираються збагатіти на ставках.

Акції Genius Sports з’явилися на біржі Нью-Йорка і вже ростуть в ціні. Тож, схоже, це черговий вдалий рейс Філа Хельмута.