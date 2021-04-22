23-річний британець Лукас Робінсон, буквально з дитинства мріяв стати професійним гравцем у покер. Про це він писав у власному шкільному альбомі ще коли йому було всього 11 років.

Коли Лукасу виповнилося 18, старші родичі взяли його на перший живий турнір і це остаточно переконало Робінсона в тому, що покер – справа, якою він хоче займатися решту життя. Шлях утім виявився непростим.

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Грошей на серйозний банкрол чи тренера хлопець не мав, а заробляти на життя доводилося роботою в сімейному кафе. Та прощатися із мрією Лукас не збирався. 8 годин він відпрацьовував зміну в ресторанчику, повертався додому, о 18:00 запускав стрім своєї гри в турнірах, який інколи тривав до 4 ранку. Згодом лягав спати і вже на 09:00 знову починав роботу в кафе.

Такий графік дуже негативно відбився на моєму житті. Я не проводив достатньо часу з сім’єю, з дівчиною, з друзями. Мені все менше подобалася моя робота в кафе і я постійно був втомленим. Проте я знав, що якщо продовжу працювати старанніше, ніж будь-хто інший, то моя мрія таки здійсниться.

Тож Лукас відважився на радикальний крок. Він вирішив покинути роботу в кафе і сконцентруватися на покері. Аби привернути увагу до свого імені та збільшити кількість фоловерів, Робінсон замахнувся на світовий рекорд. Британець вирішив стрімити свою гру впродовж 1000 годин за 100 днів (по 10 годин у день). Раніше подібний марафон здійснив Арлі Шабан. Йому знадобилося 125 днів, тож Робінсон взявся побити рекорд.

Лукас стартував 4 січня і на 20-й день марафону добився першого помітного успіху. Він виграв 3700 доларів в турніри за 44 бакси і розплакався у прямому ефірі:

Я плачу, тому що це було найскладніше рішення у моєму житті. Це був величезний ризик. Я звільнився з роботи. В мене не було великого банкролу. Три місяці тому я стрімив для трьох глядачів, а тепер вас 700. Пробачте мені ці емоції, я просто хочу сказати вам дякую.

Та головний успіх ще був попереду. На 98-й день марафону Робінсон зайняв четверте місце в турнірі серії SCOOP, за що заробив 22 тисячі доларів – найбільші призові у кар’єрі.

В підсумку Лукас завершив челендж із профітом у 23 тисячі доларів і встановив світовий рекорд. За час марафону у нього з’явилося 5000 нових фоловерів, він підписав спонсорський контракт і таки здійснив власну мрію

Я простий хлопець із Ліверпуля, який іде за своєю мрією стати покер-про. Я не особливий. Нічого не далося мені просто так. Я працював з усіх сил і довів, що кожен може здійснити свою мрію.