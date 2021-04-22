23-летний британец Лукас Робинсон, буквально с детства мечтал стать профессиональным игроком в покер. Об этом он писал в своем школьном альбоме еще когда ему было всего 11 лет.

Когда Лукасу исполнилось 18, старшие родственники взяли его на первый живой турнир и это окончательно убедило Робинсона в том, что покер – дело, которым он хочет заниматься всю оставшуюся жизнь. Путь оказался непростым.

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Денег на серьезный банкролл или тренера парень не имел, а зарабатывать на жизнь приходилось работой в семейном кафе. Но прощаться с мечтой Лукас не собирался. 8 часов он отрабатывал смену в ресторанчике, возвращался домой, в 18:00 запускал стрим своей игры в турнирах, который иногда длился до 4 утра. Впоследствии ложился спать и уже на 09:00 снова начинал работу в кафе.

Такой график очень негативно отразился на моей жизни. Я не проводил достаточно времени с семьей, с девушкой, с друзьями. Мне все меньше нравилась моя работа в кафе и я постоянно был уставшим. Однако я знал, что если продолжу работать усерднее, чем кто-либо другой, то моя мечта все-таки осуществится.

Поэтому Лукас отважился на радикальный шаг. Он решил покинуть работу в кафе и сконцентрироваться на покере. Чтобы привлечь внимание к своему имени и увеличить количество фолловеров, Робинсон замахнулся на мировой рекорд. Британец решил отвесить свою игру в течение 1000 часов за 100 дней (по 10 часов в день). Ранее подобный марафон совершил Арли Шабан. Ему понадобилось 125 дней, поэтому Робинсон взялся побить рекорд.

Лукас стартовал 4 января и на 20-й день марафона добился первого заметного успеха. Он выиграл 3700 долларов в турниры за 44 бакса и расплакался в прямом эфире:

Я плачу, потому что это было самое сложное решение в моей жизни. Это был огромный риск. Я уволился с работы. У меня не было большого банкрола. Три месяца назад я стримил для трех зрителей, а теперь вас 700. Простите мне эти эмоции, я просто хочу сказать вам спасибо.

Но главный успех еще был впереди. На 98-й день марафона Робинсон занял четвертое место в турнире серии SCOOP, за что заработал 22 тысячи долларов – самые большие призовые в карьере.

В итоге Лукас завершил челлендж с профитом в 23 тысячи долларов и установил мировой рекорд. За время марафона у него появилось 5000 новых фолловеров, он подписал спонсорский контракт и таки осуществил свою мечту

Я простой парень из Ливерпуля, который идет за своей мечтой стать покер-про. Я не особенный. Ничего не далось мне просто так. Я работал изо всех сил и доказал, что каждый может осуществить свою мечту.