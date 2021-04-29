Зірковий канадський покерист Сем Грінвуд став раннер-апом турніру хайролерів. Він заробив 69 тисяч доларів.

Сем вкотре підтвердив статус одного з найкращих гравців сучасності. Він став віце-чемпіоном турніру з бай-іном 5,2 тисячі баксів.

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60 входів дозволили перебити гарантію, тож призовий фонд склав не заявлені раніше 250 тисяч, а 300 тисяч доларів.

Шматочки цього пирога перепали відразу декільком відомим покеристам. Британець Стів Чідвік посів десяте місце (10 тисяч "зелених"), американець Еліо Фокс став сьомим (13 тисяч), фін Самуель Вусден опинився на п’ятій сходинці (19,6 тисяч).

Фінальний хедз-ап мав доволі зірковий склад: суперником Грінвуда став іспанець Вісент Боска Рамон. Хлопці домовилися про угоду, поділивши призові. Сем у підсумку став раннер-апом, заробивши для своєї покерної сім’ї 69 тисяч доларів. Іспанець отримав статус чемпіона та майже 77 тисяч баксів.