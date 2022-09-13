Особливість покеру у тому, що він доступний практично кожному. Але далі визначальними стають практика, вміння використовувати набуті знання та бажання постійно вчитися і працювати над своєю грою. Пошук легкої наживи у покері, зазвичай, ніякої користі не приносить. Навпаки, через свою жадібність люди втрачали репутацію, гроші та навіть свободу.

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Жадібні шахраї-програмісти

У 2000 році з'явився один із перших покер-румів Highland Poker Club. Його активно просував відомий Дойл Брансон. Якось його товариш Чіп Різ вирішив пограти на цьому сайті. Він був одним з кращих гравців того часу.

Чіп Різ / Фото PokerNews

Зігравши пару роздач у Лімітний Холдем, Різ не розумів, що відбувається. Його опонент завжди викидав руку, коли в нього була сильна комбінація, і, навпаки, підтримував ставку, коли Різ блефував. Йому здавалося, що суперник знає його карти. Виявилося, що так і було.

Річ у тім, що шахраї зламали софт Highland Poker та через це змогли бачити карти опонента. Але замість того, щоб поступово день за днем потроху збагачуватися, вони вирішили обчистити Різа просто за один вечір. Шахраїв викрили буквально за кілька годин, їх акаунти забанили, а кошти конфіскували. Надалі цю проблему на сайті усунули.

Змив фішки в унітаз – потрапив за ґрати

У 2014 році у казино Borgata проходив масштабний турнір із гарантованим призовим фондом 2 000 000 доларів. Подія викликала ажіотаж – майже 5 000 учасників. Величезним чиплідером у другий день був Крістіан Лусарді. Та організатори здивувалися, коли підрахували фішки всіх учасників перед початком змагального дня. Їх виявилося набагато більше, ніж має бути.

Крістіан Лусарді / Фото PokerNews

Лусарді зрозумів, що його аферу розкрили. Він вирішив приховати докази, змивши зайві фішки в унітаз. Утім, вони застрягли у водопроводі Harrahs Casino. Горе-гравця затримали прямо на місці злочину. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Втратив роботу мрії за 700 доларів

Джей Ньюнам був відомим фотографом та покерним репортером. У 2014 році він працював на серії у Foxwoods, де вкрав 700 доларів, які залишили дилеру в якості чайових. Хлопця відстежили за камерами відеоспостереження. Йому висунули звинувачення у скоєнні крадіжки. Проте справа була закрита через те, що Ньюнам скористався досудовою реабілітаційною програмою для осіб, які вперше скоїли злочин. Після інциденту він назавжди зник із покерної індустрії.