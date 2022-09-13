Особенность покера в том, что он доступен практически каждому. Но дальше все зависит от практики, умения использовать приобретенные знания, желания постоянно учиться и работать над своей игрой. Поиск легкой наживы в покере обычно заканчивается плачевно. Из-за своей жадности люди теряли репутацию, деньги и даже свободу.

Мотивирует Покерист из Великобритании выиграл 5 500 000 долларов в турнире Coin Rivet Invitational

Жадные мошенники-программисты

В 2000 году появился один из первых покер-румов Highland Poker Club. Его активно продвигал очень известный в покерном мире Дойл Брансон. Однажды его товарищ Чип Риз решил поиграть на этом сайте. Он также считался одним из лучших игроков своего времени.

Чип Риз / Фото PokerNews

Сыграв пару раздач в Лимитном Холдеме, Риз не мог понять, что происходит. Его оппонент всегда выбрасывал руку, когда у него была сильная комбинация и наоборот – поддерживал ставку, когда Риз блефовал. У него возникало ощущение, что соперник знает его карты. Оказалось, так оно и было.

Дело в том, что мошенники взломали софт Highland Poker и поэтому могли видеть карты оппонента. Но вместо того, чтобы постепенно день за днем ​​понемногу обогащаться, они решили просто обчистить Риза за один вечер. Мошенников разоблачили буквально за несколько часов, их аккаунты забанили, а средства конфисковали. В дальнейшем эту проблему на сайте устранили.

Смыл фишки в унитаз – попал за решетку

В 2014 году в казино Borgata проходил масштабный турнир с гарантированным призовым фондом 2 000 000 долларов. Событие вызвало ажиотаж – почти 5 000 участников. Огромным чиплидером во втором дне был Кристиан Лусарди. Организаторы сильно удивились, подсчитав фишки всех игроков перед началом соревновательного дня. Их оказалось гораздо больше, чем должно быть.

Кристиан Лусарди / Фото PokerNews

Лусарди понял, что его скоро рассекретят. Он тогда он решил скрыть улики, смыв лишние фишки в унитаз. В итоге они застряли в водопроводе Harrahs Casino. Горе-игрок был задержан прямо с поличным. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Потерял работу мечты за 700 долларов

Джей Ньюнам был известным фотографом и покерным репортёром. В 2014 году он работал на серии в Foxwoods, где украл 700 долларов, которые оставили дилеру в качестве чаевых. Парня выследили по камерам видеонаблюдения. Ему было предъявлено обвинение в совершении кражи. Однако дело было закрыто из-за того, что Ньюнам воспользовался досудебной реабилитационной программой для лиц, впервые совершивших преступление. После этого инцидента он навсегда исчез из покерной индустрии.