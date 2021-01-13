Найуспішніший грецький покерист Александрос Колоніас став переможцем найбільшого онлайн-турніру останнього тижня, де заробив майже пів мільйона доларів!

Поки що, найбільшого свого турнірого успіху кеш-хайролер Колоніас добився у 2019 року, коли став переможцем Головної Події WSOPE у добре знайомому українським професіоналам Розвадові. Окрім золотого чемпіонського браслета Александрос тоді отримав 1 133 000 євро призових! До слова, зовсім не далеко від фінального столу на тому турнірні фінішував українець Микола Костирко, який зупинився 14-м із доробком у майже 50 тисяч євро.

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Повертаючись до звітного турніру, то заплатити за участь у ньому довелося 10 300 доларів і змагання зібрали 217 входів. Що цікаво, досі Колоніас 23 рази брав участь у цьому турнірі і лише раз зміг потрапити у призи.

Цього разу він утім відігрався за усі невдачі. Мабуть, головною зіркою за "фіналкою" був австралієць Майкл Аддамо, у якого за спиною понад 8 млн доларів призових у живих турнірах. Він утім покинув турнір на четвертій сходинці, заробивши 200 тисяч доларів.

У хедз-апі ж суперником Колоніаса став представник Канади Карлос Вільямарін, який утім протримався не довго. Александрос став чемпіоном і заробив 438 тисяч доларів, Вільямаріну дісталося 338 000.