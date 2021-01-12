Попри суттєві обмеження, живий турнірний покер у США повертається до життя. У Палм-Біч, штат Флорида, відбулась покерна серія, головною зіркою якої судилось стати американці Ріті Келдані.

Головна подія фестивалю з бай-іном 350 доларів зібрала 298 входів. Зрозуміло, левову частку поля склали чоловіки. Ріта Келдані, попри брак ігрового досвіду і суттєву чисельну меншість, довела, що і жінки не пасуть задніх в інтелектуальній грі.

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Фінальний стіл турніру. Фото: Twitter PBKC Poker Room

Після дводенних баталій американка виявилась єдиною покеристкою за фінальним столом. Зрештою, саме Келдані забрала титул і головний приз – 20 750 доларів. Цікаво, що перемогу американці принесла одна із найслабших рук у покері – одномасні 7-2. У покер Ріта Келдані грає заради розваги. Її послужний список нараховує лише 6 ITM в живих турнірах. Утім, вочевидь, американці слід змінити своє відношення до інтелектуальної гри.