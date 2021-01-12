Несмотря на существенные ограничения, живой турнирный покер в США возвращается к жизни. В Палм-Бич, штат Флорида, состоялась покерная серия, главной звездой которой суждено было стать американке Рите Келдани.

Главное событие фестиваля с бай-ином 350 долларов собрало 298 входов и, разумеется, львиную долю поля составили мужчины. Рита Келдани, несмотря на недостаток игрового опыта и существенное численное меньшинство, доказала, что и женщины не пасут задних в интеллектуальной игре.

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Финальный стол турнира. Фото: Twitter PBKC Poker Room

После двухдневных баталий американка оказалась единственной покеристкой за финальным столом. В конце концов, именно Келдани забрала титул и главный приз – 20 750 долларов. Интересно, что победу американке принесла одна из самых слабых рук в покере – 7-2. В покер Рита Келдани играет ради развлечения. Ее послужной список насчитывает лишь 6 ITM в живых турнирах. Впрочем, очевидно, американке следует изменить свое отношение к интеллектуальной игре.