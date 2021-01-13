Самый успешный греческий покерист Александрос Колониас стал победителем крупнейшего онлайн-турнира последней недели, где заработал почти полмиллиона долларов!

Пока что, крупнейшего своего турнирнирного успеха кэш-хайроллер Колониас добился в 2019 году, когда стал победителем Главного События WSOPE в хорошо знакомом украинским профессионалам Розвадове. Кроме золотого чемпионского браслета Александрос тогда получил 1 миллион 133 тысяч евро призовых! К слову, совсем недалеко от финального стола на том турнире остановился украинец Николай Костырко, который финишировал 14-м с призом в почти 50 тысяч евро.

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Возвращаясь к отчетному турниру, заплатить за участие в нем пришлось 10 300 долларов и соревнования собрали 217 входов. Что интересно, до сих пор Колониас 23 раза принимал участие в этом турнире и лишь раз смог попасть в призы.

На этот раз он, впрочем, отыгрался за все неудачи. Пожалуй, главной звездой на "финалке" был австралиец Майкл Адда, у которого за спиной более 8 миллионов долларов призовых в живых турнирах. Но в этот раз он покинул турнир на четвертом месте, заработав 200 тысяч долларов.

В хедз-апе же соперником Колониаса стал представитель Канады Карлос Вильямарин, который, впрочем, продержался не долго. Александрос стал чемпионом и заработал 438 тысяч долларов, Вильямарину досталось 338 тысяч.