Американські селебретіс візьмуть участь в турнірі "Дрібниці для іграшок". Долучитися до доброї справи можуть усі охочі.

Свою участь уже підтвердили актор серіалу "Пуститися берега" Джей Мітт, зірки реаліті «Виживання» Бостон Роб і Тайсон Апостол.

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Їм протистоятимуть покерні знаменитості. Зокрема, оглядачі Марія Хо, Джеймі Карстеттер, Брент Хенкс і Бред Овенс.

Така зіркова компанія, безумовно, привабить чимало охочих взяти участь у змаганні. Подія відбудеться у вівторок, восьмого грудня, вона триватиме дві години. Кількість гравців обмежена — дві тисячі учасників.

Усі виручені від події гроші підуть на придбання іграшок для дітей з благодійної організації "One step closer foundation".