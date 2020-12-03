Американские селебретис примут участие в турнире "Мелочи для игрушек". Приобщиться к доброму делу могут все желающие.

Свое участие уже подтвердили актер сериала "Во все тяжкие" Джей Митт, звезды реалити-шоу "Выживание" Бостон Роб и Тайсон Апостол.

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Им будут противостоять покерные знаменитости. В частности, обозреватели Мария Хо, Джейми Карстеттер, Брент Хэнкс и Брэд Оуэнс.

Такая звездная компания, безусловно, привлечет немало желающих принять участие в соревновании. Событие состоится во вторник, восьмого декабря и продлится 2 часа. Количество игроков ограничено – две тысячи участников.

Все вырученные от события деньги пойдут на приобретение игрушек для детей из благотворительной организации "One step closer foundation".