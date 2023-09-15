Перший в історії Global Poker Celebrity Challenge відбудеться з 18 вересня по 13 листопада. Цей челлендж дарує шанс любителям та професіоналам зіграють у покер із зірками світового рівня.

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Учасниками Global Poker Celebrity Challenge стануть спеціально запрошені селебріті: гравці НБА Пол Джордж і Карл-Ентоні Таунс, 23-разовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс, а також легендарний продюсер DJ Khaled.

Зірки гратимуть хедз-ап-поєдинки між собою, а паралельно у відборах боротимуться покеристи. Врешті-решт визначиться пара учасників, яка зустрінеться у головному Гранд-фіналі. Головною метою всього челленджу є благодійність.

Four celebs. Five epic showdowns. Who will come out on top? Are you ready for the #GLOBALPOKER Celebrity Challenge? https://t.co/BlmEpuAwEB pic.twitter.com/b1d0w3EMyt — Global Poker (@official_glp) September 13, 2023

Переможець кожного Celebrity Challenge гратиме з зіркою, а учасники кваліфікаційних турнірів отримають ексклюзивні подарунки від Global Poker з підписами знаменитостей. Хто б із селебріті не потрапив у Гранд-фінал, всі вони пожертвують 10 000 доларів на благодійність.

Гравець "Лос-Анджелес Кліпперс" Пол Джордж зазначив, що планує підтримати американську кардіологічну асоціацію, яка займає особливе місце у його житті. Коли він був дитиною, його мати перенесла інсульт. Свої кошти він направить у цю клініку.

Пол Джордж / Фото PokerNews