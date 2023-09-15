Первый в истории Global Poker Celebrity Challenge пройдет с 18 сентября по 13 ноября. Этот челлендж дарит шанс любителям и профессионалам сыграть в покер со звездами мирового уровня.

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Участниками Global Poker Celebrity Challenge станут специально приглашенные селебрити: игроки НБА Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс, 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, а также легендарный продюсер DJ Khaled.

Звезды сыграют хедз-ап-поединки между собой, а параллельно будут в отборах будут бороться покеристы. В конце концов, определится пара участников, которая встретится в главном Гранд-финале. Главной целью всего челленджа является благотворительность.

Победитель каждого Celebrity Challenge сыграет со звездой, а участники квалификационных турниров получат эксклюзивные подарки от Global Poker, подписанные знаменитостями. Кто бы из селебрити ни попал в Гранд-финал, все они пожертвуют по 10 000 долларов на благотворительность.

Игрок "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж отметил, что планирует поддержать американскую кардиологическую ассоциацию, которая занимает особое место в его жизни. Когда он был ребенком, его мать перенесла инсульт. Баскетболист отправит средства на помощь в эту клинику.

Пол Джордж / Фото PokerNews