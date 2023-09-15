В рамках WSOP Online прошел необычный турнир с бай-ином 1 500 долларов. Участниками Million Maker in Paradise стали более 3 500 игроков. После достижения топ-100 событие останавливается до 4 декабря. Вновь игроки соберутся за живыми столами на Багамах во время проведения WSOP Paradise.

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Среди счастливчиков есть украинцы. Игроки с никами "Runner", "Break_your_face" и "1_GoSSeR_1" получили право посетить Багамские Острова и побороться за главный приз турнира 1 000 000 долларов. Всем участникам финальной части Million Maker in Paradise предоставляется полностью оплаченное проживание на 11 дней.

Также право сыграть на Багамах получил игрок из Германии "SiggiSmallz". Особенность его истории в том, что он отобрался в онлайн-турнир через сателлит за 1 доллар. После этого обычный любитель сражался за виртуальными столами против таких звёзд как Даниэль Негреану, Оле Шемион и Леон Штурм. Обычный мастер по ремонту авто из Германии оказался в топ-100 со стеком 20 ББ.

Комментируя своё достижение, Кристиан Гисл отметил, что никогда не имел больших амбиций и относился к покеру как к хобби. Он играет турниры с максимальным бай-ином в 10 долларов, а его самым крупным выигрышем было около 1 700 долларов много лет назад.

На Багамах украинские покеристы продолжат игру с такими стеками: "Runner" – 50 ББ (6 место в чип-каунте), "Break_your_face" – 24 ББ, "1_GoSSeR_1" – 18 ББ. Финалисты Million Maker in Paradise соберутся на Багамах 4 декабря.