У межах WSOP Online пройшов незвичайний турнір із бай-іном 1 500 доларів Million Maker in Paradise, де взяли участь понад 3 500 гравців. Коли у грі залишилося 100 найкращих, подія зупинилася. Знову гравці зберуться 4 грудня за живими столами на Багамах під час WSOP Paradise.

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Серед щасливчиків є українці. Гравці з ніками "Runner", "Break_your_face" та "1_GoSSeR_1" вибороли право відвідати Багамські Острови та поборотися за головний приз турніру 1 000 000 доларів. Усім учасникам фінальної частини Million Maker in Paradise повністю оплачують проживання на 11 днів.

Також право зіграти на Багамах отримав гравець із Німеччини "SiggiSmallz". Особливість його історії в тому, що він відібрався до онлайн-турніру через сателіт за 1 долар. Після цього звичайний аматор змагався за віртуальними столами проти таких зірок як Даніель Негреану, Оле Шеміон та Леон Штурм. Звичайний майстер з ремонту авто пробився у фінал турніру зі стеком 20 ВБ.

Коментуючи своє досягнення, Крістіан Гісл зазначив, що ніколи не мав великих амбіцій та ставився до покеру як до хобі. Він грає турніри з максимальним бай-іном у 10 доларів, а його найбільший виграш – це 1 700 доларів багато років тому.

На Багамах українські покеристи продовжать гру з такими стеками: "Runner" – 50 ВБ (6 місце у чип-каунті), "Break_your_face" – 24 ББ, "1_GoSSeR_1" – 18 ВБ. Фіналісти Million Maker in Paradise зберуться на Багамах 4 грудня.