Покер вабить своєю загадковістю та неймовірним азартом людей різних професій. Не виключення – голлівудські зірки. Відомі актори часто з'являються на престижних серіях або влаштовують приватні кеш-ігри у домашніх умовах.

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Девід Костабайл прибув на Багами, щоб стати учасником одного з найбільших турнірів серії РСА. Подія PS Players Championship із бай-іном 25 000 доларів зібрала понад 1 000 входів, згенерувавши призовий фонд у розмірі 24 843 000 доларів.

Герой відомого серіалу "Breaking Bad" Девід Костабайл, який знову поставав в образі хіміка у серіалі "Краще подзвоніть Солу", змагався поруч із найсильнішими покеристами світу. Проявити свої вміння повною мірою йому не вдалося – актор вилетів із турніру у перший день.

Девід Костабайл / Фото PokerNews

Востаннє Девід Костабайл вигравав покерний турнір у 2020 році. Його партнери по серіалу "Breaking Bad" Браян Кренстон і Аарон Пол організовували благодійний івент. Тоді зібралося багато знаменитостей, яких обіграв саме Костабайл, вигравши головний приз 100 000 доларів.

Усю суму американець передав благодійній організації World Central Kitchen. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ця спільнота особливо активно допомагає прифронтовим регіонам, забезпечуючи їжею евакуйованих людей.