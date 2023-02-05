Покер привлекает своей загадочностью и невероятным азартом людей разных профессий. Голливудские звёзды – не исключение. Известные актёры часто "заезжают" на престижные серии или устраивают приватные кэш-игры в домашних условиях.

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Дэвид Костабайл прибыл на Багамские острова, чтобы стать участником одного из крупнейших турниров серии РСА. Событие PS Players Championship с бай-ином 25 000 долларов собрало более 1 000 входов, сгенерировав призовой фонд в размере 24 843 000 долларов.

ГЗвезда сериала "Во все тяжкие" Дэвид Костабайл, который в последствии появлялся в образе химика и в сериале "Лучше звоните Солу", сражался рядом с сильнейшими покеристами мира. Раскрыть весь свой потенциал ему не удалось – актёр выбыл из турнира в первый день.

Дэвид Костабайл / Фото PokerNews

В последний раз Дэвид Костабайл выигрывал покерный турнир в 2020 году. Его партнеры по сериалу "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон и Аарон Пол организовывали благотворительный ивент. Тогда собралось много знаменитостей, но победил Костабайл, забрав главный приз 100 000 долларов.

Всю сумму американец передал благотворительной организации World Central Kitchen. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины это сообщество активно помогает прифронтовым регионам нашей страны, обеспечивая людей продуктами питания.