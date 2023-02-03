На Багамских островах сыгран самый дорогой турнир серии РСА с бай-ином 250 000 долларов. Событие собрало 39 входов. Рядом с опытными хайроллерами сражались очень богатые "любители"

Читайте также Новшества Мировой серии покера-2023: рекорд по браслетам и "пожизненный билет" на Main Event

После первого игрового дня турнира хороший стек сохраняли Кэти Лен – основательница и президент топливной компании Sun Coast Resources, а также Жан-Ноэль Торель – 75-летний фармацевт, который давно прославился своими покерными способностями.

Всего 6 игроков могли рассчитывать на призы. Перед решающим днём именно француз Жан-Ноэль Торель шёл чип-лидером. В конце Day3 Торель заколлировал тройной олл-ин на 27 ББ с KQs и обыграл Кристофа Фогельсанга и Криса Брюэра с рукой AKo.

В итоге 75-летний покерист дошёл до хедз-апа, где встретился с канадцем Сэмом Гринвудом. Сначала преимущество было у Тореля. Позже, заплатив все улицы с младшей парой, лидерство ушло к сопернику. Все закончилось в раздаче, когда Торель запушил Q8, а Гринвуд устоял с карманными двойками.

Чемпион турнира канадец Сэм Гринвуд получил 3 276 760 долларов. Жан-Ноэль Торель в свои 75 "прибавил" себе к пенсии 2 317 100 долларов.