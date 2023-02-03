На Багамських островах зіграно найдорожчий турнір серії РСА з бай-іном 250 000 доларів. Подія зібрала 39 входів. Поруч із досвідченими хайролерами змагалися також дуже багаті "любителі".

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Після першого ігрового дня хороший стек зберігали Кеті Лен – засновниця та президент паливної компанії Sun Coast Resources, а також Жан-Ноель Торель – 75-річний фармацевт, який давно прославився своїми покерними здібностями.

Всього 6 гравців могли розраховувати на призи дорогого турніру. Перед вирішальним днем саме француз Жан-Ноель Торель був чип-лідером. У кінці третього дня він заколив потрійний олл-ін на 27 ББ із KQs та обіграв Крістофа Фогельсанга і Кріса Брюера з рукою AKo.

У підсумку 75-річний покерист дійшов до хедз-апу, де зустрівся з канадцем Семом Грінвудом. Спочатку перевагу мав Торель. Згодом, заплативши кожну вулицю з молодшою парою, лідерство перейшло до суперника. Усе завершилося роздачею, коли Торель запушив Q8, а Грінвуд устояв із кишеньковими двійками.

Чемпіон турніру з Канади Сем Грінвуд заробив 3 276 760 доларів. Жан-Ноель Торель у свої 75 "додав" собі до пенсії 2 317 100 доларів.