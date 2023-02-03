Цього року Світова серія покеру відбудеться з 30 травня по 18 липня у казино Horseshoe та Paris у Лас-Вегасі. За живими столами буде розіграно 95 браслетів, ще 30 – в онлайн-форматі та по 7 у резерваціях Мічигану та Пенсільванії.

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У розкладі WSOP-2023 будуть нові формати турнірів: Бадугі та Омаха Біг О винесені в окремі події, хоча раніше проводились лише у межах Mix Games. Також більшість змішаних турнірів пройдуть у перші тижні, як і "турнір чемпіонів", що завжди проводився у завершальні дні серії.

Організатори підготували приємний сюрприз для учасників Головної події WSOP. Кожен, хто зареєструється у Мейні, автоматично стає учасником акції Main Event for Live. За її підсумками визначиться покерист, який отримає "довічний квиток" для участі у Main Event WSOP.

Квиток діятиме до 2063 року, передавати його іншому гравцю не можна. Таким чином організатори Світової серії покеру спробують залучити ще більше учасників, щоб побити рекорд за кількістю входів.

Також цього року вперше можна потрапити до Мейну через живі відбіркові турніри. У різних країнах світу (Чехія, Франція, Канада, Уругвай, США) відбудеться подія Global Qualification Weekend WSOP.