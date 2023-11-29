Торік Джордан Саккуччі отримав славу та гроші, вигравши Головну подію EPT у Празі. Канадський покерист оформив рекордні для себе понад 960 000 доларів призових. Здавалося, що справи тепер точно підуть вгору, однак великі гроші породили й великі проблеми.

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За повідомленнями поліції Онтаріо, Джордан Саккуччі, Марсель Блекберн, Дюмарк Ліндсі та Пол Нкрума – головні підозрювані у пограбуванні кількох десятків будинків у різних містах Канади. Злочинна група працювала іноді вдень, прикриваючись будівельниками або службою з благоустрою території.

21 листопада поліція провела обшук у будинках підозрюваних, де виявила та вилучила численні вкрадені речі. У справі фігурує чорний Chevrolet Tahoe RST, який засікли недалеко від місця злочину. Ймовірно, автівка належить комусь із чотирьох підозрюваних.

Автівка біля місця злочину / Фото nsauga.com

Востаннє за покерними столами Джордан Сакуччі з'являвся 26 жовтня на турнірі у провінції Квебек (Канада). За даними The Hendon Mob, загалом у живих турнірах він виграв 1 366 000 доларів призових. Канадець має титул чемпіона EPT та призові місця на WSOP та WPT.